раскройте роль спонтанных и искусственных мутаций в селекции растений,животных и микроорганизмов

Гость: Гость:

Спонтанные мутации не всегда приводят к адаптационным изменениям организмов для выживания в конкретных условиях существования.А искусственные имеют целевую направленность,например,повышение продуктивности животных или урожайность растений за счет приспособленческих изменений в этих организмах в тех условиях,где выращиваются эти животные или возделываются культуры.Надеюсь,что далее,Вы сами сможете развить мысль.