раскройте роль спонтанных и искусственных мутаций в селекции растений,животных и микроорганизмов
Биология
раскройте роль спонтанных и искусственных мутаций в селекции растений,животных и микроорганизмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спонтанные мутации не всегда приводят к адаптационным изменениям организмов для выживания в конкретных условиях существования.А искусственные имеют целевую направленность,например,повышение продуктивности животных или урожайность растений за счет приспособленческих изменений в этих организмах в тех условиях,где выращиваются эти животные или возделываются культуры.Надеюсь,что далее,Вы сами сможете развить мысль.
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