Записать уравнение реакций: этан - больше этилен - больше этиловый спирт - больше уксусный альдегид - больше уксусная кислота - больше этилацетат
Химия
Записать уравнение реакций: этан - больше этилен - больше этиловый спирт - больше уксусный альдегид - больше уксусная кислота - больше этилацетат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Реакция дегидрирования в присутствии катализатора Al2O3 C2H6---->C2H4+H2 2).Реакция гидратации в присутствии кислоты C2H4+H2O-->C2H5OH 3) C2H5OH+CuO--> CH3COH+Cu+H2O ( t) 4)CH3COH+2Cu(OH)2-----> CH3COOH+Cu2O+2H2O ( t) 5) CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 +H2O (катализатор H2SO4)
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