Записать уравнение реакций: этан - больше этилен - больше этиловый спирт - больше уксусный альдегид - больше уксусная кислота - больше этилацетат

Химия

Записать уравнение реакций: этан - больше этилен - больше этиловый спирт - больше уксусный альдегид - больше уксусная кислота - больше этилацетат

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