на книжной полке 32 книги 3/8 всех книг -словари.Сколько словарей на книжной полке 2 задача растояеие между двумя городами равно200км автобус до первой остановки проекхал 2/5 этого растояниясколько километров проехал автобус до...
Математика
на книжной полке 32 книги 3/8 всех книг -словари.Сколько словарей на книжной полке 2 задача растояеие между двумя городами равно200км автобус до первой остановки проекхал 2/5 этого растояниясколько километров проехал автобус до первой остановки третья задача спектакаль длится 2ч 40мин антракты составляют3/10 этого времени какова продолжительностьантрактов четвёртая задача телепередача длиться1час и 30 мин на рекламу отводитьься 2\45 этого времени сколько минут отводиться на рекламу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. 1)32:8*3=12 словарей-на книжюполке. №2. 1)200:5*2=80км-проехал автобус до первой остановки.№3. 1)2ч40мин(160мин):10*3=48мин-продолжительность антрактов. №4. 1)1ч30мин(90мин):45*2=4мин-отводится на рекламу.
Гость:
1)32*3/8=12 словарей 2)200*2/5=80 км проехал автобус до первой остановки 3)2ч 40мин=160мин:10*3=48мин продолжительность антрактов. 4)1ч30мин=90мин:45*2=4мин отводится на рекламу
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