на книжной полке 32 книги 3/8 всех книг -словари.Сколько словарей на книжной полке 2 задача растояеие между двумя городами равно200км автобус до первой остановки проекхал 2/5 этого растояниясколько километров проехал автобус до...

Математика

на книжной полке 32 книги 3/8 всех книг -словари.Сколько словарей на книжной полке 2 задача растояеие между двумя городами равно200км автобус до первой остановки проекхал 2/5 этого растояниясколько километров проехал автобус до первой остановки третья задача спектакаль длится 2ч 40мин антракты составляют3/10 этого времени какова продолжительностьантрактов четвёртая задача телепередача длиться1час и 30 мин на рекламу отводитьься 2\45 этого времени сколько минут отводиться на рекламу

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