решите треугольник ABC, если АВ=7 корней из 3 см, ВC=2см, уголВ=150 градусов.
Геометрия
решите треугольник ABC, если АВ=7 корней из 3 см, ВC=2см, уголВ=150 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по теореме косинусов находим ст. С С=корень из( АВ^2+ВС^2-2АВ*ВС*кос С) кос А=(ВC^2+АС^2-АВ^2)/ 2*ВC*СА угВ=180-уг.А-угС
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