сколько надо взять граммов щелочи чтобы приготовить раствор 50 г 16%-ого раствора щелочи?
Химия
сколько надо взять граммов щелочи чтобы приготовить раствор 50 г 16%-ого раствора щелочи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(р-ра)=50г W(р-ра)=16% Решение: m(в-ва) = w*m(р-ра)/100% m(в-ва) = 16%*50г/100%=8 г. Ответ: 8 г.
Гость:
Дано: m(р-ра)=50г W(р-ра)=16% Решение: W=m(в-ва)*100%/m(р-ра) m(в-ва) = w*m(р-ра)/100% m(в-ва) = 16%*50г/100%=8 г.
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