Проанализируйте ситуацию. Предложите 3 возможных вариантов решения проблемы. В небольшом городе открылся завод по производству обуви. Предприятию необходимо выдержать конкуренцию других заводов, которые уже производят обувь в э...

Гость: Гость:

1 Понизить цены по сравнению с другими заводами, но не понижать так чтоб было в уболь 2 Сделать хорошую рекламу 3 Привлечь хорошо квалефецированых рабочих 4 Производить такую продукцию которая была бы популярна 5 Расширять свое производство 6 Договориться с магазинами на определеные поставки продукциии при этом магазины должны быть популярными 7 Должно быть хорошое качество продукции