напишите формулы оксидов,которым соответствует следующие кислоты H2SO4 H2SO3 H2CO3 H2SIO3 HMnO4 H3BO3
Химия
напишите формулы оксидов,которым соответствует следующие кислоты H2SO4 H2SO3 H2CO3 H2SIO3 HMnO4 H3BO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO3, SO2, CO2 ( хотя в природе такой кислоты не существует. потому что она тутже распадается на углекислый газ и воду), SiO2, MnO2, B2O3
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