из винтовки массой 5 кг вылетает пуля массой 4 г со скоростью 500 м/с.Чему равна скорость отдачи винтовки

Физика

из винтовки массой 5 кг вылетает пуля массой 4 г со скоростью 500 м/с.Чему равна скорость отдачи винтовки

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