из винтовки массой 5 кг вылетает пуля массой 4 г со скоростью 500 м/с.Чему равна скорость отдачи винтовки
Физика
из винтовки массой 5 кг вылетает пуля массой 4 г со скоростью 500 м/с.Чему равна скорость отдачи винтовки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: m1=4г.= 0,004кг m2=5кг v1=500м/с v2=? Решение: m1v1=m2v2 v2=m1v1/m2 v2=(0.004 умножить на 500)/5 ответ: 0,4 м/с
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