Укажите, в каких словах произносится буквенное сочетание ЧН: сердечный, кирпичный, пустячный, скучный, гречневый, конечно, нарочно, яичница, скворечник, девичник, подсвечник, прачечная.
Русский язык
Укажите, в каких словах произносится буквенное сочетание ЧН: сердечный, кирпичный, пустячный, скучный, гречневый, конечно, нарочно, яичница, скворечник, девичник, подсвечник, прачечная.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кирпичный, пустячный, гречневый, подсвечник, прачечная. Извините, если есть ошибки :(
Гость:
сердечный,кирпичный,пустячный,гречневый,яичница,скворечник,подсвечник,прачечная. ну если есть ошибки извини=(
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