При формировании железнодорожного состава три сцепленных вагона,движущихся со скоростью 0,4 м/с сталкиваются с неподвижным вагоном,после чего все вагоны продолжают двигаться в ту же сторону.Найдите скорость вагонов,если у всех ...
Физика
При формировании железнодорожного состава три сцепленных вагона,движущихся со скоростью 0,4 м/с сталкиваются с неподвижным вагоном,после чего все вагоны продолжают двигаться в ту же сторону.Найдите скорость вагонов,если у всех вагонов одинаковая масса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Закон сохранения импульса v=0.4м/с 3m=4mu u=(3v)/4=0.3м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Приведите примеры того, как специализация районов и стран в межрайонном и международном географическом разделении труда зависит от особенностей их ...
Русский язык
Укажите, в каких словах произносится буквенное сочетание ЧН: сердечный, кирпичный, пустячный, скучный, гречневый, конечно, нарочно, яичница, скворе...
Физика
из винтовки массой 5 кг вылетает пуля массой 4 г со скоростью 500 м/с.Чему равна скорость отдачи винтовки