При формировании железнодорожного состава три сцепленных вагона,движущихся со скоростью 0,4 м/с сталкиваются с неподвижным вагоном,после чего все вагоны продолжают двигаться в ту же сторону.Найдите скорость вагонов,если у всех ...

Физика
При формировании железнодорожного состава три сцепленных вагона,движущихся со скоростью 0,4 м/с сталкиваются с неподвижным вагоном,после чего все вагоны продолжают двигаться в ту же сторону.Найдите скорость вагонов,если у всех вагонов одинаковая масса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Закон сохранения импульса  v=0.4м/с  3m=4mu  u=(3v)/4=0.3м/с 
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