При формировании железнодорожного состава три сцепленных вагона,движущихся со скоростью 0,4 м/с сталкиваются с неподвижным вагоном,после чего все вагоны продолжают двигаться в ту же сторону.Найдите скорость вагонов,если у всех ...

Физика

При формировании железнодорожного состава три сцепленных вагона,движущихся со скоростью 0,4 м/с сталкиваются с неподвижным вагоном,после чего все вагоны продолжают двигаться в ту же сторону.Найдите скорость вагонов,если у всех вагонов одинаковая масса.

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