Приведите примеры того, как специализация районов и стран в межрайонном и международном географическом разделении труда зависит от особенностей их природных условий и ресурсов: 1) в горнодобывающей промышленности. 2) в сельско...
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Приведите примеры того, как специализация районов и стран в межрайонном и международном географическом разделении труда зависит от особенностей их природных условий и ресурсов: 1) в горнодобывающей промышленности. 2) в сельском хозяйстве.
Ответ(ы) на вопрос:
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Примеры того, как специализация районов и стран в межрайонном и международном географическом разделении труда зависит от особенностей их природных условий и ресурсов: 1) в горнодобывающей промышленности: 1. В горнодобывающей - Чем недра богаты, то и добывается, например: Замбия - медь, Саудовская Аравия - нефть, Россия - природный газ . Примеры того, как специализация районов и стран в межрайонном и международном географическом разделении труда зависит от особенностей их природных условий и ресурсов: 2) в сельском хозяйстве: 2. В сельском хозяйстве специализация зональна, то есть зависит от климата, почв. Например: Бразилия - кофе, бананы, сахарный тростник, Польша - лён, рожь, картофель, Марокко - цитрусовые, оливки, виноград.
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