У человека редкий сцепленный с полом рецессивный ген р обуславливает развитие рассеченной радужной оболочки глаза. Его аллель р необходим для развития нормальной радужки. Определите А) мужчина с рассеченой радужкой и женщина, г...
Биология
У человека редкий сцепленный с полом рецессивный ген р обуславливает развитие рассеченной радужной оболочки глаза. Его аллель р необходим для развития нормальной радужки. Определите А) мужчина с рассеченой радужкой и женщина, гомозиготная по гену нормальной радужки. Б) гетерозиготная по гену радужки глаза, женщина и мужчина с рассеченой радужкой. Помогите,пожалуйста,с решением этой задачи!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю { мужчина с рассеченой радужкои и женщина ,гомозиготная по гену нормальнай радужки}
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