У человека редкий сцепленный с полом рецессивный ген р обуславливает развитие рассеченной радужной оболочки глаза. Его аллель р необходим для развития нормальной радужки. Определите А) мужчина с рассеченой радужкой и женщина, г...

Биология

У человека редкий сцепленный с полом рецессивный ген р обуславливает развитие рассеченной радужной оболочки глаза. Его аллель р необходим для развития нормальной радужки. Определите А) мужчина с рассеченой радужкой и женщина, гомозиготная по гену нормальной радужки. Б) гетерозиготная по гену радужки глаза, женщина и мужчина с рассеченой радужкой. Помогите,пожалуйста,с решением этой задачи!

Автор: Гость