составить диалог на тему " как я собираюсь провести каникулы"
Английский язык
составить диалог на тему " как я собираюсь провести каникулы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I am going to go to village and you? I will sit at home and to learn lessons! And I to walk!!!
Гость:
hello! hello! where you will be sammer? i am going to rest on the sea.And you? i am going in the village. meet after the holidays!goodbey! goodbey!
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