составить диалог на тему " как я собираюсь провести каникулы"

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составить диалог на тему " как я собираюсь провести каникулы"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I am going to go to village and you? I will sit at home and to learn lessons! And I to walk!!!
Гость:
hello!                                                                                                                           hello! where you will be sammer?                                                                                   i am going to rest on the sea.And you?                                                                          i am going in the village.                                                                                              meet after the holidays!goodbey!                                                                                    goodbey! 
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