Помогите решить задачу нужна краткая запись и решение: Золотая шапка за некоторое время исполняет 15 желаний,расходуя на исполнение каждого желания по 4 минуты.Сколько желаний она исполнит за это же время, расходуя на каждое же...
Математика
Помогите решить задачу нужна краткая запись и решение: Золотая шапка за некоторое время исполняет 15 желаний,расходуя на исполнение каждого желания по 4 минуты.Сколько желаний она исполнит за это же время, расходуя на каждое желание по 3 минуты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*4=60(мин)-было бы 15*3=45(мин)надо
Гость:
15х4=60 минут 60:3=20 желаний
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