Помогите решить задачу нужна краткая запись и решение: Золотая шапка за некоторое время исполняет 15 желаний,расходуя на исполнение каждого желания по 4 минуты.Сколько желаний она исполнит за это же время, расходуя на каждое же...

Математика

Помогите решить задачу нужна краткая запись и решение: Золотая шапка за некоторое время исполняет 15 желаний,расходуя на исполнение каждого желания по 4 минуты.Сколько желаний она исполнит за это же время, расходуя на каждое желание по 3 минуты?

Автор: Гость