Коля начал работу в 17 ч 40 мин. и затратил на нее 7/12 часа . Когда он ее завершил?

Математика

Коля начал работу в 17 ч 40 мин. и затратил на нее 7/12 часа . Когда он ее завершил?

Автор: Гость