Коля начал работу в 17 ч 40 мин. и затратил на нее 7/12 часа . Когда он ее завершил?
Математика
Коля начал работу в 17 ч 40 мин. и затратил на нее 7/12 часа . Когда он ее завершил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1час=60 минут 60 делим на 12 получается 5 5 умножаем на 7 получается 35 минут 17 часов 40 минут плюс 35 минут равно 18 часов 15 минут в 18 часов 15 минут он завершил работу
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