Число увеличили на 60%. На сколько процентов надо уменьшить полученное число, чтобы получить данное число
Математика
Число увеличили на 60%. На сколько процентов надо уменьшить полученное число, чтобы получить данное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно уменьшить на 37,5 процентов Пример: Допустим 100% это 1000, следовательно +60% - это 1600 1600-1000=600 1600 - 100% 16- 1% 600/16=37,5%
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