Диме 9 лет. Учительница старше Димы на 22 года.А студентка практикантка в2 раза старше него.На сколько лет студентка моложе учительницы.

Математика

Диме 9 лет. Учительница старше Димы на 22 года.А студентка практикантка в2 раза старше него.На сколько лет студентка моложе учительницы.

Автор: Гость