Диме 9 лет. Учительница старше Димы на 22 года.А студентка практикантка в2 раза старше него.На сколько лет студентка моложе учительницы.

Математика
Диме 9 лет. Учительница старше Димы на 22 года.А студентка практикантка в2 раза старше него.На сколько лет студентка моложе учительницы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)22+9=31(л.) 2)9х2=18(л.) 3)31-18=13(л.) Ответ:на 13 лет моложе
Гость:
учительница- 9+22=31год практикантка-9*2=18лет 31-18=13лет ответ:студентка моложе учительницы на 13 лет 
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