Периметр прямоугольника равен 40 см, а его площадь 600 см в кв.. Найдите стороны прямоугольника.

Алгебра
Периметр прямоугольника равен 40 см, а его площадь 600 см в кв.. Найдите стороны прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    (х+у)*2=40  {      х*у=600      2х+2у=40 {    х*у=600    2х=40-2у {    х*у=600      х=20-у {    х*у=600 (20-у)*у=60 20у-2у=60 18у=60 у=3,3333
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