Периметр прямоугольника равен 40 см, а его площадь 600 см в кв.. Найдите стороны прямоугольника.
Алгебра
Периметр прямоугольника равен 40 см, а его площадь 600 см в кв.. Найдите стороны прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+у)*2=40 { х*у=600 2х+2у=40 { х*у=600 2х=40-2у { х*у=600 х=20-у { х*у=600 (20-у)*у=60 20у-2у=60 18у=60 у=3,3333
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