Периметр прямоугольника равен 40 см, а его площадь 600 см в кв.. Найдите стороны прямоугольника.

Алгебра

Периметр прямоугольника равен 40 см, а его площадь 600 см в кв.. Найдите стороны прямоугольника.

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