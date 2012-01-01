Помогите пожалуйста срочно надо записать предложение со словом "припев". И если вы знаете песню ,в которой есть припев, записать слова этого припева,
Литература
Помогите пожалуйста срочно надо записать предложение со словом "припев". И если вы знаете песню ,в которой есть припев, записать слова этого припева,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После непродолжительной паузы поэт записал припев этой песенки в свой блокнот. (песенки не знаю, увы)
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