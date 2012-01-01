АВТОТУРИСТЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЫЛИ В ПУТИ 6 Ч. А ВО ВТОРОЙ- 4 Ч. ВСЕГО ОНИ ПРОЕХАЛИ 600КМ. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ТУРИСТЫ ПРОЕЗЖАЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕСЛИ ОНИ ЕХАЛИ С ОДИНАКОВОЙ СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ?
Математика
АВТОТУРИСТЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЫЛИ В ПУТИ 6 Ч. А ВО ВТОРОЙ- 4 Ч. ВСЕГО ОНИ ПРОЕХАЛИ 600КМ. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ТУРИСТЫ ПРОЕЗЖАЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕСЛИ ОНИ ЕХАЛИ С ОДИНАКОВОЙ СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 + 4 = 10 (ч)автотуристы были в пути 600/10 = 60 (км/ч) скорость туристов 60*6 = 360 (км) 1 день 60*4 = 240 (км) 2 день
Гость:
6 +4 = 10 (4) 600/10 = 60 (км/ч) 60*6 = 360 (км) 60*4 = 240 (км)
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