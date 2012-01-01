АВТОТУРИСТЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЫЛИ В ПУТИ 6 Ч. А ВО ВТОРОЙ- 4 Ч. ВСЕГО ОНИ ПРОЕХАЛИ 600КМ. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ТУРИСТЫ ПРОЕЗЖАЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕСЛИ ОНИ ЕХАЛИ С ОДИНАКОВОЙ СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ?

Математика

АВТОТУРИСТЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЫЛИ В ПУТИ 6 Ч. А ВО ВТОРОЙ- 4 Ч. ВСЕГО ОНИ ПРОЕХАЛИ 600КМ. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ТУРИСТЫ ПРОЕЗЖАЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕСЛИ ОНИ ЕХАЛИ С ОДИНАКОВОЙ СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ?

Автор: Гость