диаметр шара равен 524 км.каков радиус этого шара?
Алгебра
диаметр шара равен 524 км.каков радиус этого шара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d- диаметр r- радиус r = d\2
Гость:
диаметр шара равен 524 км.каков радиус этого шара? R=524км/2=262км ответ:262км
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