Определите объём водорода (н.у.), который может быть вытеснен натрием из 230 г этилового спирта.Какой продукт и в каком кол-ве образуется в результате реакции при выходе продукта, равном 82% ?
Химия
Определите объём водорода (н.у.), который может быть вытеснен натрием из 230 г этилового спирта.Какой продукт и в каком кол-ве образуется в результате реакции при выходе продукта, равном 82% ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C2H5OH+2Na=2C2H5ONa+H2 2 1 n(C2H5OH)=230:46=5моль;n(H2)=2,5моль;V(H2)=2,5*22,4=56л n(C2H5ONa)=5моль;m(C2H5ONa)=5*68=340гр. 340гр. - 100% Х гр. - 82% Х=278,8гр.
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