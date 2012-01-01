Определите объём водорода (н.у.), который может быть вытеснен натрием из 230 г этилового спирта.Какой продукт и в каком кол-ве образуется в результате реакции при выходе продукта, равном 82% ?

Химия

Определите объём водорода (н.у.), который может быть вытеснен натрием из 230 г этилового спирта.Какой продукт и в каком кол-ве образуется в результате реакции при выходе продукта, равном 82% ?

Автор: Гость