Здравствуйте,как из уравнения 2sin5xcos2x-3cos2x=0 получили cos2x(sin5x-3/2)?
Математика
Здравствуйте,как из уравнения 2sin5xcos2x-3cos2x=0 получили cos2x(sin5x-3/2)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos2x вынесли за скобки, а sin5x-3/2 получили так: cos2x=0 или 2sin5x-3=0;sin5x=3;sin5x-3\2=0; => cos2x(sin5x-3/2)=0
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