известна длина экватора планеты.обьяснитекак вычеслить диаметр планеты

Алгебра
известна длина экватора планеты.обьяснитекак вычеслить диаметр планеты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В таком случае длину экватора рассматривают как длину окружности, имеющей известный диаметр L=2*π*R Т.к. диаметр d=2*R, то формула может быть записана в виде L=π*d
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