Образуй от данных имен существительных другие существительные-с уменьшительно-ласкательным значением. Шаг,шаги
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Образуй от данных имен существительных другие существительные-с уменьшительно-ласкательным значением. Шаг,шаги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
шаг-шажок шаги-шажочки
Гость:
шаги-шажочки; шаг-шажок
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