Туристический поезд движется со скоростью 70 км в час. До первой остановки поезд ехал 3 часа, а до второй остановки - ещё 2 часа. На каком расстоянии от пункта отправления находилась вторая остановка?

Математика

Туристический поезд движется со скоростью 70 км в час. До первой остановки поезд ехал 3 часа, а до второй остановки - ещё 2 часа. На каком расстоянии от пункта отправления находилась вторая остановка?

Автор: Гость