Туристический поезд движется со скоростью 70 км в час. До первой остановки поезд ехал 3 часа, а до второй остановки - ещё 2 часа. На каком расстоянии от пункта отправления находилась вторая остановка?
Математика
Туристический поезд движется со скоростью 70 км в час. До первой остановки поезд ехал 3 часа, а до второй остановки - ещё 2 часа. На каком расстоянии от пункта отправления находилась вторая остановка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)70*3=210км первая остановка 2)70*2+210=140+210=350км вторая остановка Отвт:вторая остановка находится на расстоянии 350 км
Гость:
до первой остановки расстояние=70*3=210км Расстояние до второй=(70*2)+210=350км
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