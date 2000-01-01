решить уравнение 2000:f-670=1330
Математика
решить уравнение 2000:f-670=1330
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000:f-670=1330 2000:f=1330+670 2000:f=2000 F=2000:2000 f=1 Учись!
Гость:
2000:f=1330+670 2000:f=2000 f=2000:2000 f=1
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