в прямоугольном треугольнике с гипотенузой а и углом 60 градусов найдите катет,противолежащий этому углу
Геометрия
в прямоугольном треугольнике с гипотенузой а и углом 60 градусов найдите катет,противолежащий этому углу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как другой угол 30 то напротив этого угла катет равен а/2 значит напротив 60 а^2- a^2/4= (a корня из 3 )/2
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