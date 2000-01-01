рассказать о деепричастии как особой глагольной форме.Какие общие признаки имеет деепричастие с глаголом,причастием,наречием?
Русский язык
рассказать о деепричастии как особой глагольной форме.Какие общие признаки имеет деепричастие с глаголом,причастием,наречием?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деепричастия образуются от глаголов и сохраняют следующие признаки глаголов: вид, переходность, возвратность. Деепричастия распространяются, как глаголы. Деепричастия имеют следующие признаки наречий: деепричастия – неизменяемые слова; деепричастие зависит от глагола-сказуемого.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
в прямоугольном треугольнике с гипотенузой а и углом 60 градусов найдите катет,противолежащий этому углу
Химия
Какие из нижеперечисленных веществ являются основаниями? а) ВаО б) КОН в) Ва(ОН)2 г) NH4Cl д) NH3*H2O