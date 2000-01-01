рассказать о деепричастии как особой глагольной форме.Какие общие признаки имеет деепричастие с глаголом,причастием,наречием?

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Деепричастия образуются от глаголов и сохраняют следующие признаки глаголов: вид, переходность, возвратность. Деепричастия распространяются, как глаголы. Деепричастия имеют следующие признаки наречий: деепричастия – неизменяемые слова; деепричастие зависит от глагола-сказуемого.