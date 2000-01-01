рассказать о деепричастии как особой глагольной форме.Какие общие признаки имеет деепричастие с глаголом,причастием,наречием?

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рассказать о деепричастии как особой глагольной форме.Какие общие признаки имеет деепричастие с глаголом,причастием,наречием?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деепричастия образуются от глаголов и сохраняют следующие признаки глаголов: вид, переходность, возвратность. Деепричастия распространяются, как глаголы. Деепричастия имеют следующие признаки наречий: деепричастия – неизменяемые слова;  деепричастие зависит от глагола-сказуемого. 
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