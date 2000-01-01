небольшой текст на тему:"Вологодское кружево".
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небольшой текст на тему:"Вологодское кружево".
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Гость:
Кружево - это удивительное творение человеческой фантазии, которое поражает роскошью ажурных узоров и переплетений. До сих пор неизвесно, когда в вологодском крае поялилось ремесло плетения кружевю Возможно, что торговые пути прохдившие через этот край принесли иностранную моду на этот вид искусства. Возможно ещё и хорошо развитое льноводство. Но то, что это ремесло стало любимым и попылярным в этом северном крае это факт. С 1820 года в Волгодонской губернии стали развивать кружевництво как промысел. Начали создаваться кружевные "фабрики", которые выплетали тончайшее кружево для отделки платьев и белья, подражая западноевропейским узорам и поставляли свои изделия в Санкт-Петербург и Москву. Немного позже развила свою творческую деятельность Анфия Федоровна Брянцева. Она объединила полотнянку густого «белозерского» манера с плетешковыми решетками. И именно с этого и началась история такого модного "волгодонского манера". Этой талантлмвой мастерицей было разработано ещё много оригинальных кружевных рисунков и образцов, ввели в употребление мелкие и крупные кружевные вещи, как, например, тальмы, накидки, целые костюмы и т.п. Чуть позже Анфия с дочерью обучили кружевному делу свыше 800 городских и деревенских девушек и женщин.
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