фермер наметил собрать с поля 12т. овощей, а собрал 7/6 этого количества. сколько тонн овощей собрал фермер
Математика
фермер наметил собрать с поля 12т. овощей, а собрал 7/6 этого количества. сколько тонн овощей собрал фермер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/6=2т - приходится на 1 часть 2*7=14т - собрал фермер
Гость:
[latex]12\cdot\frac{7}{6}=\frac{84}{6}=14[/latex] (т) Ответ: фермер собрал с поля 14 тонн овощей.
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