фермер наметил собрать с поля 12т. овощей, а собрал 7/6 этого количества. сколько тонн овощей собрал фермер

Математика

фермер наметил собрать с поля 12т. овощей, а собрал 7/6 этого количества. сколько тонн овощей собрал фермер

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