пословицы с деепричастиями

Гость: Гость:

Учись, на людей не глядя. Уважая человека, уважаешь себя. Начиная дело, о конце думай. Признавая достоинства друга, не закрывай глаза на его недостатки. Окопавшийся боец втрое сильнее Побежден тот, кто чувствует себя побежденным. Не учась, и лаптя не сплетёшь. Не зная броду, не суйся в воду. Держи голову высоко, не поднимая носа. Говори подумавши, садись осмотревшись. Не сиди сложа руки, так и не будет скуки.