пословицы с деепричастиями
Литература
пословицы с деепричастиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не упиваясь вином, будешь покрепче умом. Не зная брода, не суйся в воду.
Гость:
Учись, на людей не глядя. Уважая человека, уважаешь себя. Начиная дело, о конце думай. Признавая достоинства друга, не закрывай глаза на его недостатки. Окопавшийся боец втрое сильнее Побежден тот, кто чувствует себя побежденным. Не учась, и лаптя не сплетёшь. Не зная броду, не суйся в воду. Держи голову высоко, не поднимая носа. Говори подумавши, садись осмотревшись. Не сиди сложа руки, так и не будет скуки.
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