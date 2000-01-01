Витя и Костя жонглировали подушкой 96 раз. сколько раз каждый из них жонглировал подушкой, если Костя подбрасывал в 3 раза больше чем Витя?

Математика

Витя и Костя жонглировали подушкой 96 раз. сколько раз каждый из них жонглировал подушкой, если Костя подбрасывал в 3 раза больше чем Витя?

Автор: Гость