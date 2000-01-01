Витя и Костя жонглировали подушкой 96 раз. сколько раз каждый из них жонглировал подушкой, если Костя подбрасывал в 3 раза больше чем Витя?
Математика
Витя и Костя жонглировали подушкой 96 раз. сколько раз каждый из них жонглировал подушкой, если Костя подбрасывал в 3 раза больше чем Витя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего-96 Витя-х Костя-3х решение:х+3х=96 1)4х=96 х=96:4 х=24(это Витя) 2)96-24=72(это Костя) ответ:Витя 24 раза,Костя 72 раза
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