Автотуристы в первый день были в пути 6 ч. а во второй - 4 ч. Всего они проехали 600 км. Какое расстояние туристы проезжали каждый день, если они ехали с одинаковой средней скоростью?
Математика
Автотуристы в первый день были в пути 6 ч. а во второй - 4 ч. Всего они проехали 600 км. Какое расстояние туристы проезжали каждый день, если они ехали с одинаковой средней скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 + 4 = 10 (ч)автотуристы были в пути 600/10 = 60 (км/ч) скорость туристов 60*6 = 360 (км) 1 день 60*4 = 240 (км) 2 день
Гость:
В 1 день-360км Во 2 день-240км
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