Автотуристы в первый день были в пути 6 ч. а во второй - 4 ч. Всего они проехали 600 км. Какое расстояние туристы проезжали каждый день, если они ехали с одинаковой средней скоростью?

Математика

Автотуристы в первый день были в пути 6 ч. а во второй - 4 ч. Всего они проехали 600 км. Какое расстояние туристы проезжали каждый день, если они ехали с одинаковой средней скоростью?

Автор: Гость