почему нельзя наесться один раз на всю жизнь?

Биология
почему нельзя наесться один раз на всю жизнь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.пищеварение 2.человек должен получать питательные вещества,витамины и другое
Гость:
в желудок человека поместица не очень много пищи,а для жизнедеятельности человеку нодо очень много питательных веществ
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