почему нельзя наесться один раз на всю жизнь?
Биология
почему нельзя наесться один раз на всю жизнь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.пищеварение 2.человек должен получать питательные вещества,витамины и другое
Гость:
в желудок человека поместица не очень много пищи,а для жизнедеятельности человеку нодо очень много питательных веществ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одна сторона прямоугольника равна 12 см,а его площадь 120 см в квадрате.Вычисли площадь квадрата таким же периметром.
Математика
фермер наметил собрать с поля 12т. овощей, а собрал 7/6 этого количества. сколько тонн овощей собрал фермер
Математика
Автотуристы в первый день были в пути 6 ч. а во второй - 4 ч. Всего они проехали 600 км. Какое расстояние туристы проезжали каждый день, если они ...
Литература