для перевозки картофеля выделиили 2 автомашины.на первую машину погрузили в 1 целую 2 десятых раза больше картофеля, чем во вторую. сколько тонн картофеля погрузили на каждую машину, е сли на вторую погрузили на 0.9 тонн меньше...
Математика
для перевозки картофеля выделиили 2 автомашины.на первую машину погрузили в 1 целую 2 десятых раза больше картофеля, чем во вторую. сколько тонн картофеля погрузили на каждую машину, е сли на вторую погрузили на 0.9 тонн меньше , чем на первую?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1= 5.4 т. 2 = 4.5 т. 1,2Х-Х=0,9 отсюда Х=4,5
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