для перевозки картофеля выделиили 2 автомашины.на первую машину погрузили в 1 целую 2 десятых раза больше картофеля, чем во вторую. сколько тонн картофеля погрузили на каждую машину, е сли на вторую погрузили на 0.9 тонн меньше...

Математика

для перевозки картофеля выделиили 2 автомашины.на первую машину погрузили в 1 целую 2 десятых раза больше картофеля, чем во вторую. сколько тонн картофеля погрузили на каждую машину, е сли на вторую погрузили на 0.9 тонн меньше , чем на первую?

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