масса кита 150т детеныш весит две пятых от массы каков вес кита и детеныша

Математика
масса кита 150т детеныш весит две пятых от массы каков вес кита и детеныша
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150:5*2=60(кг)-вес детеныша 150+60=210(кг)-весят они вместе
Гость:
1)вес детеныша-150:5*2=60(кг) 2)вес кита идетеныша-150+60=210(кг) ответ:60;210
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