карбонат натрия массой 32г растворили в воде и получили раствор массой 220 г определите массу воды если можно с дано
Химия
карбонат натрия массой 32г растворили в воде и получили раствор массой 220 г определите массу воды если можно с дано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(Na2CO3)=32г m(р-ра)=220г подчеркнуть m(Н2О)-? m(Н2О)=m(р-ра)-m(Na2CO3)=220-32=188г а мас. долю не надо? w(Na2CO3)=32/220=0,15 или 15%
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