написать сочинение об одной зимующих птиц.(снегирь,синица,клёст,дятел,воробей)

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В наших краях очень часто зимует снегирь. Это очень красивая птица. Одна окраска привлекает к себе столько внимания.Снегирь живёт в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов (особенно во время кочёвок).У самцов снегирей грудка розовато-красного цвета, у самок — буровато-серого. Снегирь часто содержится в клетках как красивая певчая птица. Размножается в неволе. В Зарубежной Европе снегирь стал домашней птицей с множеством цветовых вариаций, пород. Если воспитывать их с детства, то снегири способны к звукоподражанию, могут заучивать мелодии.