Докажите, что коллективизация явилась трагедией для крестьянина-труженника.
Обществознание
Докажите, что коллективизация явилась трагедией для крестьянина-труженника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
коллективизация явилась трагедией, т.к истребление скота, разорение деревень непрекращающимся раскулачиванием, полная дезогранизация работы колхозов привели к невиданному голоду.Согласно переписи 193 г, население СССР сократилось по сравнению с 1926 г. на 10,3 млн человек(или на 9%)
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