какому из лучей квадратная скобка открывается -3,+бесконечность) или (- бесконечность,-4 квадратная скобка принадлежит интервал (-1,4)

Алгебра
какому из лучей квадратная скобка открывается -3,+бесконечность) или (- бесконечность,-4 квадратная скобка принадлежит интервал (-1,4)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
интервал (-1,4) принадлежит первому лучу : квадратная скобка открывается -3,+бесконечность)
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