какому из лучей квадратная скобка открывается -3,+бесконечность) или (- бесконечность,-4 квадратная скобка принадлежит интервал (-1,4)
Алгебра
какому из лучей квадратная скобка открывается -3,+бесконечность) или (- бесконечность,-4 квадратная скобка принадлежит интервал (-1,4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
интервал (-1,4) принадлежит первому лучу : квадратная скобка открывается -3,+бесконечность)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)при каких значениях х разность(7,6+2х)-(3х-6,4) будет положительеым числом? 2)при каких значениях у сумма(у+2,8)+(9,8-3у) будет отрицательным чис...
Русский язык