1)при каких значениях х разность(7,6+2х)-(3х-6,4) будет положительеым числом? 2)при каких значениях у сумма(у+2,8)+(9,8-3у) будет отрицательным числом?

Математика
1)при каких значениях х разность(7,6+2х)-(3х-6,4) будет положительеым числом? 2)при каких значениях у сумма(у+2,8)+(9,8-3у) будет отрицательным числом?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)   (7,6+2х)-(3х-6,4)>0         7,6+2х-3х+6,4>0         14-х >0          х<14 2.)   (у+2,8)+(9,8-3у)<0         у+2,8+9,8-3у<0          12,6-2у<0          12,6<2у           у>6,3  
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