1)при каких значениях х разность(7,6+2х)-(3х-6,4) будет положительеым числом? 2)при каких значениях у сумма(у+2,8)+(9,8-3у) будет отрицательным числом?
Математика
1)при каких значениях х разность(7,6+2х)-(3х-6,4) будет положительеым числом? 2)при каких значениях у сумма(у+2,8)+(9,8-3у) будет отрицательным числом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) (7,6+2х)-(3х-6,4)>0 7,6+2х-3х+6,4>0 14-х >0 х<14 2.) (у+2,8)+(9,8-3у)<0 у+2,8+9,8-3у<0 12,6-2у<0 12,6<2у у>6,3
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