1)при каких значениях х разность(7,6+2х)-(3х-6,4) будет положительеым числом? 2)при каких значениях у сумма(у+2,8)+(9,8-3у) будет отрицательным числом?

Математика

1)при каких значениях х разность(7,6+2х)-(3х-6,4) будет положительеым числом? 2)при каких значениях у сумма(у+2,8)+(9,8-3у) будет отрицательным числом?

Автор: Гость