Ширина прямоугольника 4 1/5 см, что составляет 1/2 его длины.Найдите периметр прямоугольника
Математика
Ширина прямоугольника 4 1/5 см, что составляет 1/2 его длины.Найдите периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ширина равна 4,2см, значит длина его в 2 раза больше т.е 2*4,2=8,4см. Р=2(a+b)=2(4.2+8.4)=25.2 см .
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