Засолили 15 кг огурцов в банках, по 3 кг в каждой, а помидоры в банках, по 2гк в каждой. Число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили? Решение понятно, а вот как правильно написать пояс...
Математика
Засолили 15 кг огурцов в банках, по 3 кг в каждой, а помидоры в банках, по 2гк в каждой. Число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили? Решение понятно, а вот как правильно написать пояснение? Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сколько банок засолили огурцов? 15/3 = 5 (б) засолили огурцов 2) Сколько кг засолили помидоров? 5 * 2 = 10 (кг) - засолили помидоров
Гость:
1. Сколько банок огурцов засолили? 15:3=5 (б) 2. Сколько килограммов помидоров засолили? 5*2=10(кг) Ответ:10 килограммов помидоров засолили
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