Засолили 15 кг огурцов в банках, по 3 кг в каждой, а помидоры в банках, по 2гк в каждой. Число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили? Решение понятно, а вот как правильно написать пояс...

Математика

Засолили 15 кг огурцов в банках, по 3 кг в каждой, а помидоры в банках, по 2гк в каждой. Число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили? Решение понятно, а вот как правильно написать пояснение? Спасибо

Автор: Гость