окислили 2 моль метанола,образовавшийся при этом метаналь растворили в 200 грам воды.вычислите массовую долю метаналя в полученном растворе

Химия

окислили 2 моль метанола,образовавшийся при этом метаналь растворили в 200 грам воды.вычислите массовую долю метаналя в полученном растворе

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