окислили 2 моль метанола,образовавшийся при этом метаналь растворили в 200 грам воды.вычислите массовую долю метаналя в полученном растворе
Химия
окислили 2 моль метанола,образовавшийся при этом метаналь растворили в 200 грам воды.вычислите массовую долю метаналя в полученном растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3OH+CuO=HCOH+Cu+H2O n(HCOH)=2 моль m(HCOH)=2*30=60 m(p-pa)=200+60=260 w(p-pa)=60/260=0,23 или 23%
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