Почему сочетание подлежащего со сказуемым является предложением,а не словосочетанием?
Русский язык
Почему сочетание подлежащего со сказуемым является предложением,а не словосочетанием?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
potomu4to nel`sya postavit` vopros ot podlewaschego k skasuemome i naoborot. t e oni ravnopravni
Гость:
В словосочетании одно слово должно быть главным, другое - зависимым. а оба главных члена предложения равносильны
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