Сочинение позарез про любимую игрушку 12 предложений

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Сочинение позарез про любимую игрушку 12 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть замечательная игрушка детства-котенок.Он сомной с самого детсва,поэтому он потрепанный и на спине у него заплатка.Но время его потрепало не сильно.Выглядит игрушка примерно так: рыженькая кошка с розовеньким носиком,сбелыми носочками  и длинными усиками.Игрушка размером с настоящего котенка.Раньше когда я нажимила этой киске за ушком она начинала урчать,но сейчас этот аппаратик не работает.Помимо этой кошки,у меня еще море игрушек!Но самаялюбимая это моя Мурка(так я ее назвала когда была еще маленькой).Я никогда не брошу свою Муру.
Гость:
У меня много игрушек. Моя любимая из них ( мишка/дракоша  ). Я часто,даже сейчас играю с ней. Мне подарили эту игрушку,когда мне было шесть лет.  Я назвала игрушку  :  Мне говорили,что я уже ВЫ-РОС-ЛА из этого возраста... Но... Я конечно выросла,но я не могу расстаться с игрушкой! Она мне очень дорога! Я это объясняю... Но идёт речь об игрушке.  Вот... Я думаю,что дети никогда не вырастают из этого возраста,любая игрушка,да есть,старинна,новая не важно... Это я вообще написала,что в голову пришло. Самой лучш что не написать?
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