помогите решить задачу!:Мише вместе с папой 42 года ,его брату Саше вместе папой 40 лет,а им всем вместе 50лет,Узнай ,сколько лет каждому из них?

Математика

помогите решить задачу!:Мише вместе с папой 42 года ,его брату Саше вместе папой 40 лет,а им всем вместе 50лет,Узнай ,сколько лет каждому из них?

Автор: Гость