помогите решить задачу!:Мише вместе с папой 42 года ,его брату Саше вместе папой 40 лет,а им всем вместе 50лет,Узнай ,сколько лет каждому из них?
Математика
помогите решить задачу!:Мише вместе с папой 42 года ,его брату Саше вместе папой 40 лет,а им всем вместе 50лет,Узнай ,сколько лет каждому из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50-42=8 лет-Саше, 2)50-40=10лет-Мише. 3)42-10=32года-папе.
Гость:
1)50-42=8(лет)-саше 2)50-40=10(лет)-мише 3)42-10=32(лет папе Ответ:8 лет,10лет,32года
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