Помогите дать ответ по обществоведению срочно! Сенека писал: 'Конец пришёл добрым нравам! Торжествует бесстыдство в одежде! Мертвы добродетель и приличие! Человечество становится всё хуже и хуже. Так говорили во времена наших о...

География
Помогите дать ответ по обществоведению срочно! Сенека писал: 'Конец пришёл добрым нравам! Торжествует бесстыдство в одежде! Мертвы добродетель и приличие! Человечество становится всё хуже и хуже. Так говорили во времена наших отцов, так говорим мы сегодня, и то же станут говорить наши дети.' Что в словах древнеримского философа звучит актуально и в наши дни? С чем вы согласны и не согласны? Поясните почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в словах древнеримского философа звучит актуально в наши дни, практически всё. Уже редко можно встретить человека доброго,приличного,уважающего не только себя, но и окружающих,люди стали ценичными.Мы стали похожи на животных,готовые в любую минуту перегрызть друг другу шею. одежда становится все развратнее,добродетелей мало и их уже считают за сумашедших, ну ,а приличие давно исчезло у молодежи.    
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