Помогите дать ответ по обществоведению срочно! Сенека писал: 'Конец пришёл добрым нравам! Торжествует бесстыдство в одежде! Мертвы добродетель и приличие! Человечество становится всё хуже и хуже. Так говорили во времена наших о...

География

Помогите дать ответ по обществоведению срочно! Сенека писал: 'Конец пришёл добрым нравам! Торжествует бесстыдство в одежде! Мертвы добродетель и приличие! Человечество становится всё хуже и хуже. Так говорили во времена наших отцов, так говорим мы сегодня, и то же станут говорить наши дети.' Что в словах древнеримского философа звучит актуально и в наши дни? С чем вы согласны и не согласны? Поясните почему?

Автор: Гость