какому из интервалов (- бесконечность,-7) или(-7,7) принадлежит отрезок все в квадратных скобках /-5,5/

Алгебра

какому из интервалов (- бесконечность,-7) или(-7,7) принадлежит отрезок все в квадратных скобках /-5,5/

Автор: Гость