какому из интервалов (- бесконечность,-7) или(-7,7) принадлежит отрезок все в квадратных скобках /-5,5/
Алгебра
какому из интервалов (- бесконечность,-7) или(-7,7) принадлежит отрезок все в квадратных скобках /-5,5/
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от минус семи до семи не включительно (-7;7)
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